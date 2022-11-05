В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в кафе в Костроме

В результате пожара погибли пять человек, еще четверо пострадали.

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Пожарные ликвидировали открытое горение в кафе «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Костромской области.

Пожар распространился на площадь 3,5 тысячи квадратных метров, при горении обрушилась кровля здания. Погибли пять человек, еще четверо пострадали, заявили в экстренных службах.

Сигнал о пожаре в кафе на улице Никитской поступил спасателям в 2.37 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей.

Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники. В 4.23 пожар локализовали. На месте происшествия присутствует губернатор Костромской области Сергей Ситников.