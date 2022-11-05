Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек
Количество погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.
«Тринадцать погибших», — сказал собеседник в разговоре с агентством.
Еще четыре человека пострадали.
Сигнал о пожаре в кафе-клубе на улице Никитской поступил спасателям в 2.37 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей.
Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники. В 4.23 пожар локализовали, на данный момент ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать запущенная внутри помещения петарда.