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Из дома рядом с полыхающим кафе в Костроме эвакуировали жильцов

Максим Крюков
05:18 05.11.2022
По данным МЧС, пожар был локализован, спасатели продолжают работы по ликвидации.
Из дома рядом с полыхающим кафе в Костроме эвакуировали жильцов
© Фото: ГУ МЧС России по Костромской области
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Сотрудники экстренных служб эвакуировали 15 человек из подъезда жилого дома рядом с ресторанным комплексом «Полигон», в котором произошел мощный пожар на площади 3500 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Костромской области.

«Из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, сообщается, что в ликвидации пожара задействованы 50 человек, 20 единиц специальной техники, из них от МЧС России - 43 человека и 17 единиц техники.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Дмитрия Корнеева, сложность в тушении пожара заключается в большой площади возгорания и в том, что существует угроза обрушения кровли. В 04:23 пожар был локализован, спасатели продолжают работы по ликвидации.

Ранее были опубликованы кадры мощного пожара в кафе в Костроме. На кадрах видны пламя и дым, которые окутали крышу сооружения, а также сотрудники экстренных служб, ликвидирующие очаг возгорания.

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