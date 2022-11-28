Бесовщина против веры: как Украина решила изгнать из страны православие

Украинская власть готова покуситься на святое – на каноническую Украинскую церковь Московского патриархата, главный оплот православных. Речь идет о том, чтобы ее деятельность – запретить, а имущество - включая храмы, ценные иконы и монастыри с тысячелетней историей – отнять. В Верховную Раду внесен новый законопроект о запрете любой деятельности Московского патриархата на территории Украины.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Раннее утро вторника. Маршем по брусчатке Киево-Печерской лавры идут сотрудники полиции и нацгвардии - сопровождают людей в зеленых жилетах и выводят из церквей всех священнослужителей. Богослужение остановлено по запросу Службы Безопасности Украины. СБУ открывает буквально каждый шкаф, осматривает иконы и обыскивает кельи, где, по мнению киевского режима, священнослужители укрывают российские диверсионно-разведывательные группы.

«У нас нет ничего скрытого, ничего нет. Они все проверят и все эти нападки, которые идут на нашу церковь, на нашу Лавру - они увидят, что у нас ничего такого нет. пусть посмотрят проверят и убедятся, что ничего такого у нас нет…», - рассказал священнослужитель УПЦ Михайло Пятницкий.

В числе так называемых доказательств «сохранения русского мира» оказались: книги для обучения в семинарии и воскресных школах на русском языке, и деньги на содержание монастыря - два миллиона гривен, сто тысяч американских долларов и три тысячи российских рублей. Полсотни человек допросили с помощью полиграфа. На откровенно абсурдные придирки сотрудников СБУ некоторые священники отвечали с юмором - при проверке документов показывали паспорта и военные билеты СССР. У монахов родом из Советского Союза и принявших постриг сорок лет назад - других документов нет. Обыски в главном монастыре Украинской православной церкви снимали десятки телекамер. Таким образом дан старт широкой огласке чисток в рядах духовенства Московского патриархата.

После Лавры рейд продолжился. Ячейки русского мира искали даже там, где его особо избегали десятилетиями - в западных областях Украины. Библейскую истину «Ищите и обрящете» СБУ раскрыли для себя в Тернополе. Епископа Иова заподозрили в «антиукраинской агитации и пропаганде ценностей России». А в Черновцах силовики в семь утра выбили все двери в местной епархии, разбудили священников и устроили двенадцатичасовой обыск.

«Это было настолько неожиданно, мы никто не ожидали такого, но нас разбудили, разбили двери. Нас вывели из своих комнат, всех, кто был в Епархии, привели сюда, раздели и сфотографировали. Я готов к расстрелу, меня этим не запугаешь, я готов к смерти… Но очень досадно, что государственные службы Украины совсем не демократичные и используют такие деспотичные методы», - рассказал пресс-секретарь Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ Никита.

Террор канонической церкви продолжился и сегодня - на малой родине Степана Бандеры - в Ивано-Франковске СБУ нагрянула в храм Рождества Христова. Основной добычей службы безопасности Украины во всех обысках стали некие документы, которые косвенно указывают на наличие российского гражданства у служителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Для обоснования террора УПЦ даже подгадали повод.

Обычные украинцы в Киево-Печерской Лавре хором поют крамольные с точки зрения киевского режима слова из песни «Матушка-Русь». Видеодонос сделал ярый представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Емельян. Вдогонку было опубликовано и другое видео, где наместники канонической украинской церкви никак не реагируют на нацистское приветствие религиозных оппонентов-провокаторов.

На данный момент украинская православная церковь московского подчинения контролирует большинство приходов в стране, в том числе и Киево-Печерскую Лавру. На лакомый кусок священной земли в центре Киева позарились националисты. С помощью религиозного рейдерства они пытаются забрать хотя бы часть монастыря, чтобы внутри него создать ячейку раскольнической ПЦУ, а в перспективе захватить и всю Лавру. Юридическую поддержку националистам оказывает Верховная Рада. На этой неделе в парламент внесен законопроект о запрете РПЦ, а соответственно и всей деятельности украинских церквей московского патриархата.

«Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины. Освобождение Украины от РПЦ это еще один шаг к свободной и независимой Украине», - заявила сопредседатель фракции «Европейская справедливость» Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. «В Раду как будто бы был внесен законопроект о запрете украинской православной церкви, на законодательном уровне. Все это конечно, грубейшие попытки вмешательства политического руководства страны в жизнь церкви. Все это вписывается в контекст в борьбе со всем русским, что собственно сегодня происходит на Украине. Но мы видим, что за все эти годы, за все эти десятилетия целенаправленной борьбы с канонической церковью на Украине, наши верующие являют удивительное единомыслие», - заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Антоний.

В РПЦ действия украинских силовиков в храмах назвали акцией устрашения верующих. Канонические церкви ранее уже становились целью для уничтожения со стороны «безбожной власти». Ее фундамент был заложен восемь лет назад временно стоявшим у руля Украины в период майдана - Александром Турчиновым. Свое прозвище «Кровавый пастор» он получил в том числе за собственную веру. Турчинов - баптист, и крестился в зрелом возрасте в церкви «Слово жизни», где проводил служения и проповедовал.

Соратником Турчинова был ярый последователь секты саентологов, экс-премьер Арсений Яценюк. Затем эстафету антироссийского православия принял Петр Порошенко, который в 2018 году привез в Киев томос об автокефалии раскольнической церкви. Тему истребления русских церквей открыто обсуждают на украинском телевидении.

«На Франковщине не осталось ни одной ячейки московского патриархата. Это единственная область на Украине, которая полностью решила этот вопрос, выкурив всех московских попов со святой бандеровской земли», - сообщают на украинском ТВ.

И вот еще одно свидетельство истребления киевским режимом русского православия на Украине. Под давлением светской власти УПЦ МП приняла решение, самостоятельно варить Святое миро, которое до этой недели получало, как и все зарубежные поместные церкви, из Москвы. 350 литров специального ароматического масла варится ежегодно только здесь в малом соборе донского монастыря.

Варит миро лично Патриарх Московский и Всея Руси. Передача масла поместными церквям московского патриархата - дань традициям.

«После освящения миро направляется в заграничные приходы русской православной церкви, но также и в приходы Русской православной церкви в странах ближнего зарубежья, например Белоруссия и Украина… для совершения таинств и духовной поддержки людей, находящихся вне канонической территории Русской православной церкви», - рассказал насельник Донского монастыря иеромонах Авраам.

На данный момент не существует ни одной церковной автономии, которая бы самостоятельно решала, где, как и откуда его получать. Отказ украинской православной церкви от миро из Москвы станет беспрецедентным случаем. Фактически это означает намерение УПЦ уйти в раскол.

Но на волне отказа от всего что хоть как то связано с Россией отказ от русского миро это еще и сигнал в адрес Московской патриархии, частью которой до последнего времени признавала себя Украинская православная церковь. Этот же сигнал посылает и киевский режим, который буквально ломает через колено УПЦ.

«Киевская власть хочет порвать именно эту связь. Хочет порвать именно эту духовную связь. Хочет порвать - и принимает силовые методы. Они могут получить - как они думают - какой-то короткий медийный эффект. Но это дальше не будет работать. Вообще, это очень глупо с их стороны. Люди, которые понимают, как устроен религиозный мир, понимают, что есть другие методы. Как можно использовать религию в политическом разрезе. А они действуют грубо. Именно потому, что они ненавидят христианство. Они когда идут туда - почему они делают это с таким сладострастием - это же видно, потому что они ненавидят христианство», - рассказал первый проректор Российского православного университета Александр Щипков.

Киев с его лютой ненавистью активно поддерживают кураторы из-за океана. Именно они главные выгодоприобретатели от разрыва ментальных связей славянских народов, от уничтожения всего что объединяет русских и украинцев, теперь уже на самом высшем - духовном уровне. Западному миру давно встает поперек горла наша православная вера, она идет вразрез с демократическими либеральными идеями. Известный американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предположил, почему в США так стремятся к жесткой конфронтации с Россией - им не дает покоя приверженность нашей страны традиционным ценностям. В качестве доказательства он ссылается на слова конгрессмена Джейми Раскина.

«Россия - православная христианская страна с традиционными общественными ценностями, поэтому она должна быть уничтожена, вне зависимости от того, какую цену за это придется заплатить. Так что это не обычная война, это джихад. Джейми Раскин заявил об этом во всеуслышание, но многие в Вашингтоне согласны с ним. Они хотят увидеть тенденции к мировой войне, и немедленно», - заявил Карлсон.

Чуждые русским и украинцам ценности, навязываемые западом, не приживаются на постсоветском пространстве. То, что в США считается нормой - устанавливать бронзовые статуи Сатане и допускать к службам представителей ЛГБТ-сообщества, русский православный мир отвергает. И попытки Вашингтона взять под крыло религию в Восточной Европе становятся все заметнее, говорит политический аналитик и бывший советник Сената США - Джеймс Джатрас.

«Начиная с 2018 года, когда Константинополь предоставил автокефалию украинской церкви, западные правительства, особенно Соединенные Штаты, оказывали большое давление, чтобы заставить и другие автокефальные церкви признать этот статус. Огромная часть православного мира хочет поддерживать традиции и ценности своей религии. Но есть и те, кто хочет возродить попытки уничтожить церковь, переписать христианство. Сейчас они пытаются протолкнуть новую повестку - это пропаганда ЛГБТ, которая практически уничтожила протестантство на Западе и сейчас уничтожает римскую католическую церковь. Сейчас они пытаются вторгнуться в православие, проталкивая эту же антирелигиозную повестку. Западные силы пытаются добиться доминирования», - заявил бывший старший советник по внешней политике Сената США Джеймс Джатрас.

Так или иначе - навсегда оторвать прихожан от русской православной церкви и затянуть их в раскольническую не получится. Украинская духовная смута - явление временное и по меркам истории продлится недолго. А специальная военная операция способствует возвращению Украины к истинным ценностям и восстановлению исторической справедливости. Уже на этой неделе на освобожденной территории Луганской народной республики открыли после восьмилетних обстрелов обновленный памятник киевскому князю Игорю.