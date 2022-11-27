В стране и мире СБУ провела обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске Игнат Далакян Ранее СБУ проводила обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. © Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Служба безопасности Украины пришла с обыском в храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «СБУ пришли с обысками в храм Рождества Христова УПЦ в Ивано-Франковске», - сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Как сообщили в СБУ, правоохранители нашли документы о наличии гражданства России у руководства епархиальных структур. Экспертное мнение и аналитика