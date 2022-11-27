СБУ провела обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске
Ранее СБУ проводила обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
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Служба безопасности Украины пришла с обыском в храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«СБУ пришли с обысками в храм Рождества Христова УПЦ в Ивано-Франковске», - сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Как сообщили в СБУ, правоохранители нашли документы о наличии гражданства России у руководства епархиальных структур.