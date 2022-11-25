СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ

Правоохранители нашли документы о наличии российского гражданства у руководства епархиальных структур, сообщили в СБУ.

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Кроме того, по данным СБУ, правоохранители нашли документы о наличии российского гражданства у руководства епархиальных структур.

«Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП)», - цитирует RT сообщение пресс-службы СБУ.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры. СБУ искала оружие, взрывчатку и неких диверсантов, которые, по мнению силовиков, используют помещения Украинской православной церкви в качестве укрытия.