В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ

Елизавета Потейчук
17:14 25.11.2022
Правоохранители нашли документы о наличии российского гражданства у руководства епархиальных структур, сообщили в СБУ.
СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
© Фото: ServiceSsu, twitter
Читайте нас на:

Служба безопасности Украины (СБУ) провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Кроме того, по данным СБУ, правоохранители нашли документы о наличии российского гражданства у руководства епархиальных структур.

«Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП)», - цитирует RT сообщение пресс-службы СБУ.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры. СБУ искала оружие, взрывчатку и неких диверсантов, которые, по мнению силовиков, используют помещения Украинской православной церкви в качестве укрытия.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:28 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации
17:14 В стране и мире
СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
15:22 В стране и мире
Видео
Путин: в Интернете куча обмана, это оружие борьбы
13:43 В стране и мире
Минтруд: один день участия в СВО засчитывается за два рабочих дня
13:49 В стране и мире
Минюст РФ внес Meta* в реестр экстремистских организаций
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.