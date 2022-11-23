Синод Украинской православной церкви решил самостоятельно варить миро в Киеве

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Храмы Украинской православной церкви будут получить миро из Киева, а не из Москвы, как было прежде. Синод Украинской православной церкви принял постановление о самостоятельном мироварении.



«Священный синод принял решение возобновить мироварение в Украинской православной церкви, для чего создана соответствующая комиссия во главе с викарием Одесской епархии архиепископом Арцизским Виктором», - сообщила пресс-служба УПЦ.

Мироварение считается одним из атрибутов независимой церкви.

Напомним, что в мае 2022 года Украинская православная церковь приняла решение о своей самостоятельности и независимости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что «попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога» и что «такие цели никогда не будут достигнуты», при этом патриарх отметил, что «РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы».