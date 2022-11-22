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«Выбить из памяти русскую культуру»: зачем СБУ начали проводить обыски в Киево-Печерской лавре

Алексей Кошкин
Елизавета Потейчук
22:34 22.11.2022
Вместе с тем активисты раскольнической церкви при активной поддержке киевских боевиков захватывают храмы, и Киево-Печерская лавра - одна из главных целей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда
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Подъезды к Киево-Печерской лавре перекрыты патрульными машинами. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Нацгвардией и Нацполицией оцепили территорию храма. В помещениях лавры идут обыски. Сотрудники СБУ ищут оружие, взрывчатку и неких диверсантов, которые, по мнению силовиков, используют помещения Украинской Православной Церкви в качестве укрытия.

Однако судя по количеству телекамер, которых не ограничивают и подпускают близко, украинские спецслужбы проводят не «контрразведывательные мероприятия», как они завили, а пытаются зафиксировать свои провокационные действия и дать широкую огласку начавшимся чисткам в рядах священнослужителей Московского патриархата. При этом началось все с песни.

Обычные украинцы в Печерской лавре хором спели о «пробуждении матушки-Руси». Один из рьяных представителей раскольнической Православной церкви Украины возмутился такому сплочению украинцев и их пророссийскими песнями. СБУ моментально решила разобраться с этой ситуацией, где не только пели песни в поддержку России, но и молились за нее.

Из-за песнопения в лавре было возбуждено уголовное дело. И сразу начались задержания. Настоятель Киево-Печерской лавры рассказал об арестах на границе Украины. Прихожан обвинили в вывозе церковного имущества, хотя это были три иконы, не имеющие никакой исторической ценности и купленные в церковной лавке. Сегодня СБУ пошли еще дальше, с обысками пришли и в монастыри Ровенской области. Помочь монахам, которых подвергают гонениям, предложили российские сенаторы.

«У них главная цель, конечно, разобщить и выбить из памяти людской, что существует русский язык и русская культура, русская православная церковь. А что касается монахов, мы конечно, приложим все усилия, если надо, примем необходимые законы, чтобы защитить. Эти люди духовно близки нам как никогда. Мы в беде священников не оставим», - сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Священнослужителей и прихожан канонической украинской православной церкви на протяжении многих лет ущемляют националисты. Кроме того, активисты раскольнической церкви при активной поддержке киевских боевиков захватывают храмы, и Киево-Печерская лавра - одна из главных целей.

«Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью. Я бы сказал, это можно рассматривать как очередное звено в цепи военных действий против русского православия», - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На сегодняшний день православная церковь Московского Патриархата продолжает контролировать большинство приходов в стране, в том числе и Киево-Печерскую лавру. Но в некоторых общинах при поддержке националистов церкви пытаются расколоть и передать в ведение ПЦУ. Так как в конце 2018 года она при участии Порошенко получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея, что не признали в России.

«Все попытки нанести ущерб и насильственно изъять у нее прихожан связанны лишь с тем, что раскольничьи структуры стимулируют государство к борьбе с это религиозной организацией. Эта борьба осуществляется по политическим причинам, по причинам, связанным с тем, что украинская православная церковь является церковью, независимой от украинских властей, и несет свое служение автономно от политической повестки», - считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Скорее всего, гонения и даже аресты продолжатся, поскольку для ПЦУ принципиально важно, чтобы Киево-Печерская лавра была полностью украинской и соответствовала нынешним реалиям в стране.

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