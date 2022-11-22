Госдума призвала парламенты мира осудить украинских боевиков, расстрелявших пленных из РФ
Государственная дума России приняла заявление в связи с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных. Российские депутаты призвали парламенты стран мира осудить преступления киевского режима.
«Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», - говорится в заявлении.
Российские парламентарии подчеркнули, что умышленное убийство военнопленных - грубейшее нарушение Украиной международного гуманитарного права, включая Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года.
Ранее в Минобороны России заявили, что зверское убийство российских пленных - распространенная практика среди украинских боевиков.
При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Зеленский и его приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного.