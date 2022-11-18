В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного

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Президент Украины Владимир Зеленский и его приспешники ответят за каждого убитого пленного, заявили в Министерстве обороны РФ, комментируя кадры расстрела сдавшихся российских военнослужащих.

В российском оборонном ведомстве назвали происходящее на видео массовой кровавой расправой над безоружными военнопленными и констатировали, что украинские боевики убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных военнослужащих ВС РФ.

В Минобороны также заявили, что убийство пленных — распространенная практика среди вооруженных формирований Украины, которую поддерживает Киев и не замечает Запад.