МО РФ: боевики, сдавшиеся на этой неделе, содержатся в соответствии с Женевской конвенцией

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Украинские боевики, которые сдались на этой неделе, содержатся в соответствии с Женевской конвенцией. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными», - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что обнародованные кадры массовой кровавой расправы боевиков над безоружными бойцами ВС РФ, попавшими в плен, говорят о садистской сущности нынешнего режима на Украине.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.