В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»

В Минобороны России отметили, что произошедшее подчеркивает живодерскую сущность нынешнего киевского режима, а также тех, кто его поддерживает.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили, что убийство выродками ВСУ российских пленных не получится представить «исключением».

Так МО РФ отреагировало на опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских боевиков над российскими пленными.

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», - говорится в сообщении от российского военного ведомства.

Как заметили в Минобороны России, произошедшее подчеркивает живодерскую сущность нынешнего киевского режима, а также тех, кто его поддерживает.

Было отдельно отмечено, что при всем этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские боевики содержатся в полном соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

В российском оборонном ведомстве констатировали, что попавшее на камеры зверское убийство российских безоружных пленных - не первое и не единичное военное преступление врага. Это распространенная практика украинских боевиков, которую активно поддерживает киевский режим. Западные покровители Украины при этом в упор ничего не замечают.

Российское оборонное ведомство подчеркивает - Зеленский и его приспешники ответят за каждого замученного и убитого пленного перед судом истории, а также перед народами России и Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов