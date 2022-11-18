В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В Минобороны России заявили, что убийство выродками ВСУ российских пленных не получится представить «исключением».
Так МО РФ отреагировало на опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских боевиков над российскими пленными.
«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», - говорится в сообщении от российского военного ведомства.
Как заметили в Минобороны России, произошедшее подчеркивает живодерскую сущность нынешнего киевского режима, а также тех, кто его поддерживает.
Было отдельно отмечено, что при всем этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские боевики содержатся в полном соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции по обращению с военнопленными.
В российском оборонном ведомстве констатировали, что попавшее на камеры зверское убийство российских безоружных пленных - не первое и не единичное военное преступление врага. Это распространенная практика украинских боевиков, которую активно поддерживает киевский режим. Западные покровители Украины при этом в упор ничего не замечают.
Российское оборонное ведомство подчеркивает - Зеленский и его приспешники ответят за каждого замученного и убитого пленного перед судом истории, а также перед народами России и Украины.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов