В России выявили 698 случаев заболевания «омикроном»

В России зафиксировано 698 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», - сказала она на совещании у Владимира Путина.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова на совете у Михаила Мишустина сообщила о 305 заболевших «омикроном» в РФ. Также она не исключила, что число новых случаев в сутки может достигнуть шестизначных чисел. По словам Поповой, в настоящее время в России есть все признаки ухудшения эпидемической ситуации.

Сегодня Владимир Путин заявил, что новогодние праздники не могут не отразиться на уровне заболеваемости COVID-19. Он отметил, что страна находится в преддверии новых вспышек коронавируса. А в ВОЗ сообщили, что наибольшему риску при заражении омикрон-штаммом подвержены пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями и невакцинированные.