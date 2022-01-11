Попова назвала число заболевших «омикроном» в России

В настоящий момент в России зафиксировано 305 случаев заражения омикрон-штаммом. Об этом на заседании у премьера Михаила Мишустина сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это 305 человек, 49 случаев - из двух очагов, которые мы уже зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. И уже на примере РФ убедились о крайне быстром распространении вируса и его высокой контагиозности», - сказала она.

Также, по словам Поповой, неблагоприятный вариант прогноза ситуации с коронавирусом в России не исключает, что число новых случаев в сутки может достигнуть шестизначных чисел. В настоящее время в России есть все признаки ухудшения эпидемической ситуации.