В ВОЗ назвали уязвимые перед «омикроном» группы людей

Наибольшему риску при заражении омикрон-штаммом коронавируса подвержены пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями и невакцинированные. Об этом рассказали представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райана, «омикрон» особо угрожает здоровью и даже жизни не привитых. Вакцинированные же, напортив, зачастую переносят заболевание в легкой форме, сказал он во время трансляции в социальных сетях организации.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове, в свою очередь, предупредила об опасности «омикрона» для пожилых - она заявила, что риск летального исхода растет с увеличением возраста человека.

«У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти, даже если заразились "омикроном", а не "дельтой"», - цитирует ее CNBC.

Специалист также отметила, что несмотря на меньшее число госпитализаций и смертей от омикрон-штамма по сравнению с дельта-штаммом, не стоит относиться к нему несерьезно. Долгосрочные последствия инфицирования «омикроном» по-прежнему неизвестны, подчеркнула Ван Керкхове.

Ранее ученые рассказали о способности омикрон-штамма объединяться с другими вариантами коронавируса.