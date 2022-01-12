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В ВОЗ назвали уязвимые перед «омикроном» группы людей

Анна Касаткина
11:14 12.01.2022
В организации посоветовали относится к новому штамму серьезно, несмотря на то, что летальность от него ниже.
В ВОЗ назвали уязвимые перед «омикроном» группы людей
© Фото: Robin Utrecht, globallookpress
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Наибольшему риску при заражении омикрон-штаммом коронавируса подвержены пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями и невакцинированные. Об этом рассказали представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райана, «омикрон» особо угрожает здоровью и даже жизни не привитых. Вакцинированные же, напортив, зачастую переносят заболевание в легкой форме, сказал он во время трансляции в социальных сетях организации.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове, в свою очередь, предупредила об опасности «омикрона» для пожилых - она заявила, что риск летального исхода растет с увеличением возраста человека.

«У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти, даже если заразились "омикроном", а не "дельтой"», - цитирует ее CNBC.

Специалист также отметила, что несмотря на меньшее число госпитализаций и смертей от омикрон-штамма по сравнению с дельта-штаммом, не стоит относиться к нему несерьезно. Долгосрочные последствия инфицирования «омикроном» по-прежнему неизвестны, подчеркнула Ван Керкхове.

Ранее ученые рассказали о способности омикрон-штамма объединяться с другими вариантами коронавируса.

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