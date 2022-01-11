Попова предупредила, что в РФ число новых случаев может достичь шестизначных чисел

Неблагоприятный вариант прогноза ситуации с коронавирусом в России не исключает, что число новых случаев в сутки может достигнуть шестизначных чисел. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании у премьера Михаила Мишустина.

«(Это произойдет – прим.ред.) при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже 2 года», - сказала она.

Главный санитарный врач отметила, что в настоящее время в России есть все признаки ухудшения эпидемической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора, в стране выявлено уже 305 случаев заражения новым штаммом.

Как сказала Попова, человек с «омикроном» может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться лишь на 3-5 день. Глава Роспотребнадзора призвала работодателей не допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.

На этом же совещании мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве зафиксировано значительное число заболевших «омикроном». Точную цифру он не назвал.