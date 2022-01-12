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Путин предупредил о новых вспышках COVID-19 в России

Анна Назайкина
11:28 12.01.2022
Коронавирусная инфекция не оставляет в покое весь мир, отметил глава государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин заявил, что новогодние праздники не могут не отразиться на уровне заболеваемости COVID-19, страна находится в преддверии новых вспышек коронавируса.

«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более, что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», - сказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства.

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