В стране и мире Путин предупредил о новых вспышках COVID-19 в России Анна Назайкина Коронавирусная инфекция не оставляет в покое весь мир, отметил глава государства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что новогодние праздники не могут не отразиться на уровне заболеваемости COVID-19, страна находится в преддверии новых вспышек коронавируса. «Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более, что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», - сказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика