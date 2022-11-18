Армия МО РФ: расправа боевиков ВФУ над российскими пленными подтверждает живодерскую сущность киевского режима При этом украинские пленные содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными, добавили в Минобороны. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Расправа украинских боевиков над пленными подтверждает живодерскую сущность киевского режима. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя видео убийств российских военнослужащих. «Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что к украинскими пленными напротив относятся в соответствии с Женевской конвенцией. Как сообщает Минобороны, это не первое военное преступление со стороны Киева. Подобная практика распространена в вооруженных формированиях Украины, но остается незамеченной со стороны Запада. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика