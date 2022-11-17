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Зеленский не знает «на сто процентов», чьи ракеты упали в Польше

Анна Касаткина
16:05 17.11.2022
Украинский президент подтвердил, что военные 15 ноября задействовали силы ПВО.
Зеленский не знает «на сто процентов», чьи ракеты упали в Польше
© Фото: Mykola TysKeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Киев не обладает точными данными о происшествии в Польше и не знает «на сто процентов», какого типа были упавшие ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов, я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов», - сказал он.

По словам Зеленского, о типе ракет говорить киевские власти не могут, пока не будет завершено расследование. При этом глава государства подтвердил, что Украина задействовала силы ПВО в связи с российскими ударами. Сейчас, по словам Зеленского, украинские специалисты получили доступ к следствию и направляются на место ЧП.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Утверждалось, что на территорию Польши упали «российские» ракеты.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300.

Президент США Джо Байден, находившийся на саммите G7 на Бали, проинформировал партнеров G7 и НАТО, что ракеты были выпущены из украинской ПВО. Генсек военного блока Йенс Столтенберг подтвердил эту информацию, добавив, что вины Киева в этом нет.

Зеленский, несмотря на заявления своих западных партнеров, продолжал настаивать на том, что боеприпас был выпущен россиянами. Байден на это заявил, что слова украинского лидера не являются доказательством.

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