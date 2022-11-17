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WP заявила о взрыве в Польше от одной до двух ракет С-300 ВСУ

Ян Брацкий
12:23 17.11.2022
Инцидент с падением ракет и унесший жизни двух человек в приграничном с Украиной польском селе Пшеводув произошел в минувший вторник.
WP заявила о взрыве в Польше от одной до двух ракет С-300 ВСУ
© Фото: PolskaPolicja, Twitter
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Взрывы в Польше были вызваны одной или двумя украинскими ракетами С-300, которые отклонились от курса. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на разведданные США.

«Ракета, упавшая во вторник в Польше и унесшая жизни двух человек, не была частью российской атаки <...> Разведывательное сообщество США получило новую информацию, подтверждающую, что взрывы во вторник были вызваны одной или, возможно, двумя ракетами украинского ЗРК С-300, которые сбились с курса», - пишет издание.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот не сомневается в непричастности Киева к падению ракеты на территории Польши, не являются доказательством.

Напомним, вечером 15 сентября польские СМИ сообщили о том, что на территорию приграничного с Украиной села Пшеводув, упала якобы «российская» ракета. В Министерстве обороны ответили, что российские ракетные удары наносились по целям, находящимся на удалении не менее 35 километров от украинско-польской границы; обломки, найденной в Польше ракеты, идентифицируются как элементы снаряда комплекса C-300, находящегося на вооружении ВСУ; заявление иностранных СМИ и официальных лиц о причастности России к инциденту в Польше являются намеренной провокацией.

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