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Байден заявил, что у Зеленского нет доказательств непричастности Украины к инциденту в Польше

Иван Лебедянскй
08:52 17.11.2022
Ранее президент Украины заявил, что не сомневается в непричастности Киева к падению ракеты комплекса C-300 на территорию Польши.
Байден заявил, что у Зеленского нет доказательств непричастности Украины к инциденту в Польше
© Фото: Chris Kleponis - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Президент США Джо Байден заявил, что слова Зеленского о том, что тот не сомневается в непричастности Киева к падению ракеты на территории Польши, не являются доказательством.

«Это не доказательство», - передает Reuters слова американского лидера.

Вечером 15 сентября польские СМИ сообщили о том, что на территорию приграничного с Украиной села Пшеводув, упала якобы российская ракета. В результате уточнения информации президент Польши Андрей Дуда заявил, что у Варшавы нет доказательств того, что снаряд был действительно запущен Россией.

16 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков огласил позицию России по инциденту в Польше. Согласно заявлению ведомства: 15 ноября ракетные удары ВС РФ наносились по целям, находящимся на удалении не менее 35 километров от украинско-польской границы; обломки, найденной в Польше ракеты, идентифицируются как элементы снаряда комплекса C-300, находящегося на вооружении ВСУ; заявление иностранных СМИ и официальных лиц о причастности России к инциденту в Польше являются намеренной провокацией.

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