НАТО решит, будет ли Украина участвовать в расследовании инцидента в Польше

Об этом в эфире польского радио заявил замглавы МИД Польши. Также он сказал, что его страна и НАТО должны действовать коллективно.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире польского радио заявил, что вопрос об участии представителей Украины в расследовании инцидента с падением ракеты комплекса C-300 будет решаться властями Польши совместно с НАТО.

Польский чиновник отметил, что решение о том, стоит ли допускать Киев к разбирательству обстоятельств прилета снаряда, выпущенного средствами вооружения, находящимися в том числе на вооружении ВСУ, будет приниматься на наивысших уровнях.

«Это решение властей нашей страны и решение властей НАТО, потому что мы должны действовать коллективно, как член союза НАТО, и это уже решения на наивысших уровнях властей нашей страны и НАТО» - подчеркнул Мулярчик.

Ранее международное агентство Associated Pres, ссылаясь на американских чиновников, заявило, что упавшая неподалеку от польско-украинской границы ракета была выпущена ВС Украины. На фоне этого Джо Байден, комментируя высказывание Владимира Заленского о непричастности Киева к инциденту, сказал, что у украинского президента нет доказательств.

В течение первых часов после происшествия ряд иностранных официальных лиц и СМИ успели обвинить Россию в случившемся. В ответ была оперативно озвучена позиция МО РФ, согласно которой: ракетные удары ВС РФ наносились по целям исключительно на территории Украины; упавшая в Польше ракета идентифицируется как снаряд комплекса C-300, находящегося на вооружении ВСУ; заявление иностранных СМИ и официальных лиц о причастности России к инциденту являются намеренной провокацией.