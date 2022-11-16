CNN: Киев признался Вашингтону в использовании ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

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Украина призналась, что задействовала ПВО недалеко от места падения двух ракет в Польше, а также в тот период времени, когда произошел инцидент. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает телеканал CNN.

«Украинские военные доложили США и союзникам о попытке перехвата ракеты вблизи места удара в Польше», - передает телеканал.

По данным источника, именно эта информация послужила основанием для оценки инцидента американской администрацией.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Утверждалось, что на территорию Польши упали «российские» ракеты.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300. В Кремле заявили, что польские власти имели возможность сразу сообщить, что обнаружены обломки ракеты этого типа.

Президент США Джо Байден, находившийся на саммите G7 на Бали, утром 16 ноября созвал экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО. Позже он заявил, что запуск ракет из России «маловероятен», судя по траектории. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракеты, по предварительным данным, выпущены из украинской системы ПВО, но добавил, что вины Киева в этом нет. В Польше также подтвердили, что ракеты были выпущены украинской стороной, и заявили, что статью 4 договора НАТО применять, вероятно, необходимости не будет.

