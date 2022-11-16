В Минобороны России заявили, что 15 ноября ВС РФ не наносили ракетных ударов по Киеву

Разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города комплексов ПВО, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось, а разрушения в жилых кварталах города стали следствием падения украинских зенитных ракет из размещенных в черте города комплексов ПВО. Об этом сообщил на брифинге 16 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В заявлении также говорится, что массированному удару подверглись система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики.

По словам представителя российского оборонного ведомства, удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы, а опубликованные вечером в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в Пшеводуве, идентифицированы российскими специалистами как элементы украинской ракеты С-300.

В новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине говорится и о неудачах украинских атак и контратак на четырех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком.

Ранее Минобороны показало кадры работы самоходки «Мста-С» в зоне спецоперации. В описании сказано, что огонь артиллерии корректируется с помощью беспилотников.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов