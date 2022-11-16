Лязг гусениц, грохот выстрелов: кадры работы самоходки «Мста-С» в зоне спецоперации

Эрдоган: данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с упавшими в Польше ракетами

Огонь артиллерии корректируется с помощью беспилотников. Чтобы не быть обнаруженными противником, орудия тщательно маскируются среди деревьев. Отстрелявшись, расчеты САУ меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар украинской артиллерии.

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