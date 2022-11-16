Лязг гусениц, грохот выстрелов: кадры работы самоходки «Мста-С» в зоне спецоперации
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР нанесли удары по выявленным огневым позициям украинских боевиков.
Кадры боевой работы расчетов САУ публикует Министерство обороны России. Удары наносятся по технике противника, артиллерийским батареям, средствам ПВО, пунктам управления и долговременным огневым точкам.
Огонь артиллерии корректируется с помощью беспилотников. Чтобы не быть обнаруженными противником, орудия тщательно маскируются среди деревьев. Отстрелявшись, расчеты САУ меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар украинской артиллерии.
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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов