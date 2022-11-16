В Минобороны России сообщили о неудачах украинских атак и контратак на четырех направлениях

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге 16 ноября о неудачах украинских атак и контратак на четырех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком.

На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления противника в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Представитель российского оборонного ведомства перечислил потери неприятеля в живой силе и военной технике. Так, на Купянском направлении потери украинской стороны в личном составе превысили 80 человек. Также уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходные артиллерийские установки.

На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две попытки неприятеля атаковать российские позиции. Безвозвратные и санитарные потери противника на данном направлении превышают 100 человек. На Донецком направлении украинские вооруженные формирования пытались остановить продвижение ВС РФ, но попытки не увенчались успехом. Противник был остановлен и рассеян. Потери ВФУ в личном составе превысили 160 человек. На Южно-Донецком направлении ВС РФ уничтожили более 65 украинских боевиков.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что ВС РФ накануне нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов