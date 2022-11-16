В МО РФ заявили о нанесении массированного удара по системе военного управления Украины

Также ВС РФ нанесли удар по связанным с ней объектам энергетики, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ 15 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщил на брифинге 16 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», - сказал он.

По словам Конашенкова, удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. Опубликованные вечером в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в Пшеводуве, однозначно идентифицированы российскими специалистами ОПК как элементы украинской ракеты С-300, добавил он.

Представитель российского оборонного ведомства подчеркнул, что ни по одному объекту в Киеве удары не наносились.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов