Шольц заявил, что нельзя делать преждевременные выводы по инциденту в Польше

О недопустимости поспешных выводов в столь серьезном деле немецкий канцлер заявил, отвечая на вопросы журналистов на Бали.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости провести тщательное расследование по инциденту с упавшей на востоке Польши ракетой. По мнению лидера Германии, только по его результатам можно будет делать какие-либо выводы.

«В таком серьезном деле не должно быть поспешных выводов о ходе событий до их тщательного расследования», - передает слова немецкого канцлера ТАСС.

О падении ракеты на востоке Польши в деревне Пшеводув стало известно 15 ноября. Вскоре после появления первых сообщений об этом инциденте была опубликована реакция МИД страны. Согласно официальному сообщению, ракета, унесшая жизни двух жителей села Пшуводув, была произведена в России.

Однако в ходе выяснения деталей президент Польши Анджей Дуда был вынужден признать, что у Варшавы нет точной информации о том, чья именно ракета взорвалась на востоке страны.

Вскоре касательно заявлений польского МИД высказались сразу несколько лидеров различных государств.

«Маловероятно в смысле траектории, что это было запущено из России», - заявил Джо Байден.

Темы Польши также коснулись в своей беседе на полях саммита G20 Эрдоган и Шольц, выразив предположение, что падение ракеты может быть следствием технической ошибки.

«Для нас важно, что Россия сказала: "Мы здесь ни при чем"», - подчекнул президент Турции.

О причастности Украины к пуску ракеты в сторону территории Польши высказалось международное агентство AP, заявив, что ВСУ таким образом пытались противостоять авиаудару со стороны России.

В то же время, согласно официальному заявлению Минобороны РФ, никаких ударов в направлении укаринско-польской границы российскими средствами поражения не наносилось. Ведомство категорически отвергло какую-либо причастность к инциденту, назвав реакцию польских СМИ и заявление польского МИД откровенной провокацией.