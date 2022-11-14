Задержание террористки и раненые среди россиян: что известно о теракте в центре Стамбула

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле. Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым. Полиция Стамбула тем временем задержала предполагаемую исполнительницу теракта.

Вооруженный спецназ у дверей - это момент задержания предполагаемой террористки, которая устроила взрыв на туристической улице Истекляль в Стамбуле. Видео публикуют турецкие СМИ. Как только подозреваемая задержана, жилье проверяют с собаками - в квартире, где пряталась террористка, могли быть еще взрывные устройства. Уже установлено, что женщина действовала не одна. По делу о теракте, в котором погибли шесть человек и 80 получили ранения, проведены операции по 21 адресу, в ходе которых задержаны 46 подозреваемых.

Террористку удалось установить с помощью камер видеонаблюдения на улице Истекляль. После взрыва она очень быстро убегала с места происшествия, проталкиваясь через толпу, хотя люди тогда еще не поняли, что произошло, и паника не началась. Одежду, в которой женщина была в момент взрыва, нашли в ее квартире. Скорее всего, на ней остались следы взрывчатки.

Сейчас на улице Истикляль в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков. Это связано с тем, что ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что подозреваемая в совершении теракта сидела на скамейке более 40 минут, а затем встала, после чего прогремел взрыв. Бомбу она могла спрятать за цветком рядом со скамейкой.

Момент взрыва также попал на многие камеры наблюдения. Самая популярная туристическая улица Стамбула - Истекляль - воскресным вечером была заполнена людьми. Сразу после взрыва началась паника, люди бросились врассыпную. Взрыв прогремел почти в самом центре, недалеко от площади Таксим - самой известной площади Стамбула с одноименной мечетью и монументом республики. Улица Истикляль тоже очень популярна у туристов - там расположено множество магазинов, музеев и других достопримечательностей. Кроме того, там находятся генконсульства Франции и России. Сейчас российская дипмиссия взята под усиленную охрану.

Уже установлено, что теракт совершила гражданка Сирии, которая связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Она была направлена из сирийского города Кобани. На допросе подозреваемая призналась, что является членом этой партии, там она получила приказ на совершение теракта.

«Мы знаем, какое сообщение хотят дать нам исполнители этой акции. Мы получили это сообщение. Не волнуйтесь, мы щедро отплатим им взамен. И важно оценить послание с соболезнованиями, сделанное сегодня Америкой. Это как если бы убийца первым прибыл на место преступления», - заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

В толпе перед и во время взрыва была слышна русская речь. Среди граждан РФ есть раненые.

«Сообщаем, что, по уточненным сведениям, среди пострадавших в результате взрыва в центре Стамбула имеются трое граждан РФ. Генконсульство находится в постоянном контакте с местными властями и продолжает обследовать ситуацию», - рассказал атташе генконсульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов.

На той же улице в 2016 году террорист-смертник устроил подрыв рядом с Генеральным консульством России. На этот раз ближе к эпицентру оказалась французская дипмиссия, взрыв произошел в день годовщины терактов в Париже 2015 года. Тогда в концертном зале «Батаклан» и на улицах жертвами терактов стали 130 человек.

Очень быстро турецкие власти выпустили запрет на трансляцию с места для телеканалов страны. Прокуратура квалифицировала взрыв как теракт. Место происшествия оцеплено полицией. Число пострадавших достигло 81 человека, шесть человек погибли.