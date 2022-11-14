«Укрывают террористов у себя»: глава МВД Турции отверг соболезнования США после теракта в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил США в пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая, вероятно, стоит за терактом.

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отреагировал на сообщение США по поводу трагедии в Стамбуле. Он заявил, что его страна не принимает и отвергает соболезнования американского посольства.

Также Сойлу обвинил США в пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая, вероятно, стоит за терактом.

«Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги», - заявил Сойлу.

Турецкий министр сравнил соболезнования США с действиями убийцы, пришедшим на место преступления первым.

«Его можно оценить так, будто убийца одним из первых пришел на место теракта» - оценил он поступок Вашингтона.

Недавно стало известно о троих российских гражданах пострадавших в результате теракта в центре Стамбула.

Напомним, что взрыв прогремел в воскресенье на улице Истикляль в центре турецкой столицы. Подозреваемые уже задержаны.