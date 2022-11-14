Женщина в черном платке: подозреваемая попала на видео после теракта в Стамбуле

© Видео: AKMEDYA11, Twitter © Фото: AKMEDYA11, Twitter

Момент бегства подозреваемой с места взрыва в Стамбуле попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил телеканал A Haber. По предварительным данным, которые ранее озвучил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, подозреваемая просидела на скамейке более 40 минут, затем встала, после чего прогремел взрыв.

На опубликованных кадрах, снятых на улице Истикляль в центре Стамбула, видно, как люди в панике разбегаются. Среди них - женщина в черном платке и темной одежде, сидевшая на скамейке. Во время всеобщей паники она смотрит на телефон, который сжимает в руке.

Трагедия произошла накануне днем. Бомба сработала на оживленной пешеходной улице, популярной у туристов и местных жителей. По последним данным, 81 человек пострадал, шестеро погибли. Позже полиция задержала подозреваемую в совершении теракта. По версии правоохранителей, она может быть причастна к курдским формированиям.