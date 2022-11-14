В МВД Турции заявили, что подозреваемая в теракте в Стамбуле причастна к курдским организациями

Есть данные о том, что приказ о проведении теракта якобы исходил из Кобани.

© Фото: Abed Alrahman Alkahlout Keystone Press Agency Globallookpress

Задержанная полицией по подозрению в совершении теракта в центре Стамбула женщина может быть причастна к запрещенным в Турции курдским организациям. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу сообщает телеканал TRT.

Собранные доказательства говорят о том, что исполнитель взрыва связана с Рабочей партией Курдистана и Партией демократического единства. В данный момент продолжается расследование теракта.

«У нас есть данные, что приказ о проведении теракта исходил из Кобани», - добавил Сулейман Сойлу.

Напомним, теракт произошел накануне на улице Истикляль. Ранения получил 81 человек. Погибли не менее шести граждан.