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Более восьмидесяти пострадавших, не менее шести погибших: что известно о взрыве в Стамбуле

Анна Федорова
05:10 14.11.2022
По одной версии - взрывное устройство было оставлено на скамейке в сумке или пакете, и оно сдетонировало. По второй - его привели в действие дистанционно.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: twitter.com esrbillgic Globallookpress
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Не менее шести человек погибли, более восьмидесяти пострадали в результате мощного взрыва в центре Стамбула. Он произошел на главной туристической улице - Истикляль. Воскресным вечером она заполнена людьми. Момент взрыва попал на камеры наблюдения.

На улице сразу началась паника, люди бросились в рассыпную. А к месту происшествия начали прибывать скорые и полиция. В первые же секунды становится ясно - есть погибшие и пострадавшие.

Взрыв прогремел почти в самом центре недалеко от площади Таксим - самой известной площади Стамбула - с одноименной мечетью и монументом республики. И улица Истикляль очень популярна у туристов - там расположено множество магазинов, музеев и других достопримечательностей. Кроме того, там же находятся Генконсульства Франции и России. По предварительным данным, место взрыва находится на расстоянии пятисот метров от российской дипмиссии.

Очень быстро турецкие власти выпустили запрет на трансляцию с места трагедии для телеканалов страны. Прокуратура квалифицировала взрыв, как теракт. О том, что все случившееся имеет признаки спланированной атаки, заявил и президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь "пахнет терактом"», - сказал турецкий лидер.

В списке пострадавших, по данным российских туроператоров, наших соотечественников из числа организованных туристов нет. Но русскоговорящих очевидцев, судя по публикациям в соцсетях, было немало.

Появились первые результаты расследования. Версий - две. По одной - взрывное устройство было оставлено на скамейке в сумке или пакете, и оно сдетонировало. По второй - его привели в действие дистанционно. В подготовке теракта подозревают запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.

В настоящий момент место происшествия оцеплено полицией. Вице-президент Турции Фуат Октай уже заявил, что теракт совершила женщина. Число пострадавших возросло уже до 81 человека, 6 человек погибли.

На той же улице в 2016 году террорист-смертник устроил подрыв рядом с Генеральным консульством России. На этот раз ближе к эпицентру оказалась французская дипмиссия в день годовщины терактов в Париже 2015 года. Тогда в концерном зале Батаклан и на улицах жертвами терактов стали 130 человек.

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