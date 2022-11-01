Шойгу заявил, что все регионы отправили в войска установленное количество мобилизованных

Как отметил Шойгу, в соответствии с Указом президента России в войска было призвано 300 000 человек из резерва.

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Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отправки в войска установленного количества мобилизованных граждан всеми регионами. Он сделал это в ходе селекторного совещания.

«В соответствии с Указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек. На начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов. Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу сообщил и об уничтожении почти двух сотен иностранных наемников в зоне спецоперации за последние две недели.

Также министр обороны России добавил, что Украина продолжает совершать теракты по уничтожению мирного населения.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов