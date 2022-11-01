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Шойгу: Украина продолжает совершать теракты по уничтожению мирного населения

13:53 01.11.2022
ВСУ наносят удары по точкам эвакуации и местам раздачи гумпомощи, подчеркнул глава МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Украина продолжает совершать теракты по уничтожению мирного населения. Об этом заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время селекторного совещания.

«В свою очередь киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов», - сказал министр.

В частности, отметил Шойгу, украинские войска не перестают обстреливать крупнейшую в Европе атомную электростанцию - Запорожскую АЭС. Также ВСУ наносят удары по точкам эвакуации и местам раздачи гумпомощи.

«Сознательно наносятся прицельные удары по скоплениям гражданского населения», - добавил глава МО РФ.

Накануне Донецк в очередной раз оказался под огнем тяжелой артиллерии ВСУ. Власти сообщили о прилетах в центре города. В наибольшей степени пострадали многоэтажные дома в Ворошиловском районе столицы ДНР.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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