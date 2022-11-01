Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели

Также, как отметил Шойгу, были уничтожены 74 украинских танка, 235 других боевых бронированных машин, две установки РСЗО HIMARS и 268 автомобилей с тяжелыми пулеметами.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об уничтожении почти двух сотен иностранных наемников в зоне спецоперации только за последние две недели.

«В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами», - отметил Шойгу на селекторном совещании.

Кроме этого, Сергей Шойгу заявил, что 87 тысяч мобилизованных уже направлены в районы боевых действий спецоперации.

Также министр обороны отметил, что удары высокоточным оружием снижают военный потенциал Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов