Армия Армия Армия

Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели

13:28 01.11.2022
Также, как отметил Шойгу, были уничтожены 74 украинских танка, 235 других боевых бронированных машин, две установки РСЗО HIMARS и 268 автомобилей с тяжелыми пулеметами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об уничтожении почти двух сотен иностранных наемников в зоне спецоперации только за последние две недели. 

«В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами», - отметил Шойгу на селекторном совещании. 

Кроме этого, Сергей Шойгу заявил, что 87 тысяч мобилизованных уже направлены в районы боевых действий спецоперации. 

Также министр обороны отметил, что удары высокоточным оружием снижают военный потенциал Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:53 Армия
Видео
Шойгу: Украина продолжает совершать теракты по уничтожению мирного населения
13:28 Армия
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
13:25 Армия
Видео
Шойгу заявил об устранении недостатков в работе военкоматов, выявленных в ходе частичной мобилизации
12:19 В стране и мире
В Совфеде заявили, что отдельный указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен
11:36 В стране и мире
Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.