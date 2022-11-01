Армия Шойгу заявил об устранении недостатков в работе военкоматов, выявленных в ходе частичной мобилизации Были приняты экстренные меры по улучшению организации работы военных комиссариатов, отметил глава МО РФ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что недостатки в работе военкоматов, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации, удалось устранить. «На начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов. Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы», - сказал он в ходе селекторного совещания. Напомним, что накануне в российском оборонном ведомстве объявили, что мероприятия по частичной мобилизации завершаются. Также было добавлено, что подготовка и вручение повесток также будут прекращены. Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика