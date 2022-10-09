Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту

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Граждане России и зарубежных государств помогали украинским спецслужбам в подготовке теракта на Крымском мосту. Об этом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Бастрыкин уточнил, что проводятся экспертизы, опрошены свидетели, установлен круг подозреваемых в совершении теракта.

«Это теракт, который готовили украинские спецслужбы... И граждане России, и зарубежных государств, которые помогали им в подготовке этого теракта», - сказал глава СК.

Бастрыкин подчеркнул, что целью террористического акта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации и Крыма в особенности.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

По мосту к настоящему моменту открыто движение для легковых авто, железнодорожное сообщение работает штатно. Для перемещения автобусов и грузовиков запущена паромная переправа.