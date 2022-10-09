В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту

Анна Касаткина
20:31 09.10.2022
СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: vk.com, crimeabadnews, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Граждане России и зарубежных государств помогали украинским спецслужбам в подготовке теракта на Крымском мосту. Об этом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Бастрыкин уточнил, что проводятся экспертизы, опрошены свидетели, установлен круг подозреваемых в совершении теракта.

«Это теракт, который готовили украинские спецслужбы... И граждане России, и зарубежных государств, которые помогали им в подготовке этого теракта», - сказал глава СК.

Бастрыкин подчеркнул, что целью террористического акта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации и Крыма в особенности.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

По мосту к настоящему моменту открыто движение для легковых авто, железнодорожное сообщение работает штатно. Для перемещения автобусов и грузовиков запущена паромная переправа. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:46 В стране и мире
Бастрыкин: взорвавшаяся на Крымском мосту фура была в Болгарии, Грузии и Армении
20:13 В стране и мире
В Пентагоне объяснили, зачем самолет ВМС США летал над местом ЧП с «Северными потоками»
19:40 В стране и мире
ФСБ: Украина за неделю свыше 100 раз обстреляла Белгородскую, Курскую и Брянскую области
18:07 В стране и мире
Видео
Взрыв на мосту и призыв Зеленского: как мир приближается к «красной черте»
16:59 В стране и мире
Spiegel: Берлин направит Киеву зимнее снаряжение и оборудование на 11 млн евро
Популярное
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Видео
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
Видео
«Поезд горит»: очевидцы публикуют видео вблизи пожара на Крымском мосту
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.