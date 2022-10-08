Путин возложил на ФСБ полномочия по усилению мер защиты Крымского моста

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Президент России Владимир Путин возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста. Соответствующий указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив», - говорится в документе.

Те же полномочия накладываются относительно электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым.

Решение принято в целях повышения эффективности мер защиты инфраструктуры, уточняется в указе.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Хуснуллина.

Движение легковых машин и автобусов на Крымском мосту сейчас ведется по одной полосе в режиме реверса, грузовые автомобили будут перемещаться через пролив на паромной переправе. Железнодорожное сообщение после обследования полотна полностью восстановлено.