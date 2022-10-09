На Крымскому мосту запустили движение по двум полосам

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На Крымском мосту запущено движение легковых автомобилей по двум полосам. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме», - написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин добавил, что на дороге наладили освещение и нанесли новую разметку. По словам вице-премьера, теперь автомобили смогут быстрее преодолевать мост.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

За рулем взорвавшейся фуры предположительно находился 51-летний Махир Юсубов, который приходится дядей авто. Мужчина занимался частными перевозками. По данным СМИ, он мог не знать, что в грузовике находится взрывчатка. В западной прессе ответственными за теракт называют украинские спецслужбы.

По мосту к настоящему моменту открыто движение для легковых авто, железнодорожное сообщение работает штатно. Для перемещения автобусов и грузовиков запущена паромная переправа.