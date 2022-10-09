Бастрыкин: взорвавшаяся на Крымском мосту фура была в Болгарии, Грузии и Армении

Уже установлены подозреваемые и причастные к теракту.

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Следователи и сотрудники ФСБ России уже установили подозреваемых и причастных к теракту на Крымском мосту. Также прослежен маршрут движения грузовика перед взрывом. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что теракт готовили украинские спецслужбы. Их целью являлось уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, который очень важен для Российской Федерации, отметил глава СК РФ.

Напомним, с этой версией согласился президент Владимир Путин. Он уверен, что спецслужбы Украины являются авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста.