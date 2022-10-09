Последствия взрыва на Крымском мосту показали из космоса

Накануне на Крымском мосту был подорван грузовик, после чего частично обрушились два автомобильных пролета.

© Фото: Planet, Twitter

Опубликованы снимки Крымского моста до и после взрыва, который произошел накануне. На снимках в Twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора) спутниковой группировки Planet Scope отчетливо видна пострадавшая часть моста.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, а также вспыхнули цистерны с топливом на железнодорожной ветке. Для расследования причин и устранения последствий инцидента была создана правительственная комиссия, которую возглавил Марат Хуснуллин.

В тот же день автомобильное движение по мосту было восстановлено в реверсивном режиме. Также запустили движение поездов. В Кремле не стали называть точных сроков восстановления Крымского моста.