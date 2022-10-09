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Со второго пути Крымского моста начали убирать сгоревшие цистерны

Ян Брацкий
13:21 09.10.2022
Несколько цистерн с топливом сгорели в момент подрыва грузовика на Крымском мосту.
© Видео: РЖД © Фото: РЖД
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Работники восстановительных поездов приступили к ремонту поврежденного в результате пожара на Крымском мосту железнодорожного полотна. Для этого им предстоит убрать обугленные цистерны со второго пути моста, сообщили «Звезде» в РЖД.

«Работники восстановительных поездов убирают поврежденные взрывом цистерны со второго пути моста. Железнодорожники приступили к работам по восстановлению поврежденной линии», - сообщили в РЖД.

Ранее съемочная группа обнаружила несколько пострадавших в огне пожара цистерн в километре от Крымского моста. В момент инцидента пожарные успели отцепить уцелевшую часть состава и вместе с локомотивом эвакуировали его на соседнюю станцию.

Взрыв на Крымском мосту произошел накануне. В результате два автомобильных пролета частично обрушились, движение поездов также было прервано.

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