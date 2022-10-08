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От взрыва до возобновления движения: хронология событий на Крымском мосту

Россина Бодрова
20:10 08.10.2022
Сейчас проводится тщательное расследование произошедшего.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: vk.com, crimeabadnews, GlobalLookPress
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В субботу в начале седьмого утра на Крымском мосту произошел мощный взрыв. Первые кадры произошедшего начали публиковать жители полуострова, туристы и автомобилисты. Чуть позже появилось видео с камер видеонаблюдения. На нем виден момент происшествия. Сначала раздается мощный взрыв, затем вторая вспышка.

По версии следствия, из Краснодара в сторону Керчи выехал грузовик. В этом же направлении по железнодорожной части моста следовал поезд с топливными цистернами. Предположительно, сдетонировала машина, цепной реакцией дошло и до самого состава.

Мощность взрыва могла составлять от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн в тротиловом эквиваленте. Повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна. Два автомобильных пролета ушли под воду.

Бороться с огнем первыми прибыли сотрудники МЧС. Им усложняли работу ветер и льющееся топливо из семи горящих цистерн. Возгорание ликвидировали за несколько часов. После этого на место прибыли криминалисты. Почти четыре сотни человек привлекли к разбору последствий от обрушения. Также задействовали более 90 единиц специальной техники.

«Хлопок прозвучал где-то в районе 6 утра. Был очень мощный. Задрожали окна, а в соседних домах выбило даже окна», - рассказывает очевидец.

Сейчас все версии произошедшего тщательно прорабатываются. Известно, что грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. По месту его прописки уже ведется проверка. Известен и предположительный маршрут движения машины. Накануне утром фура отметилась в Павловском районе. Оттуда есть прямая трасса до Краснодара и в Тамань, но водитель выбирал максимально объездные пути. При этом грузовику как-то удалось спокойно преодолеть ультрасовременные посты с досмотровыми комплексами. С этим уже разбирается следствие.

Со слов проверяющих сотрудников ГИБДД, водитель грузовика был спокоен. Мужчина подозрений не вызывал, показал все документы. Прицеп, как говорят полицейские, осмотрели. Он был полностью загружен и, вероятно, накрыт паллетной пленкой.

Взрыв в итоге произошел буквально в километре от главных арок, которые тоже могли быть целью. Местные жители знают, что мобильная связь на мосту работает с перебоями, а значит, если подрыв произвели дистанционно, то данные тем, кто контролировал эту операцию, о передвижении на GPS карте могли приходить неправильные.

Напомним, в данный момент по Крымскому мосту уже возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение. Утверждается, что для движения машин сейчас никаких рисков нет. Единовременно в режиме реверса пропускаются 50 автомобилей, рассматривается вопрос об увеличении этого количества до 100.

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