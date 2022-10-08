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Взрыв на Крымском мосту мог прогреметь ближе к аркам и перекрыть судоходство

Ян Брацкий
Виктория Косогляденко
13:43 08.10.2022
По одной из версий, подрыв взрывного устройства могли осуществить дистанционно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подрыв грузовика на Крымском мосту могли планировать в другом месте, ближе к аркам, чтобы перекрыть судоходство и нанести более серьезный урон конструкциям. Об этом сообщила корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко, которая одной из первых оказалась на месте происшествия.

«Если предположить, что подрыв должен был быть контролируемым, а такая версия прорабатывается, то очевидно, что привести в действие взрывное устройство планировали в тот момент, когда машина окажется под арками. Это основные конструкции и тогда парализованным оказалось бы все – автомобильное и железнодорожное движение, а также судоходство», - рассказала Виктория.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что сегодня утром на Крымском мосту был подорван грузовик. Момент ЧП попал на кадры камеры видеонаблюдения. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

Для расследования причин произошедшего и ликвидации последствий президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.  

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