Хуснуллин, Аксенов и Иванов осмотрели повреждения Крымского моста

По словам Хуснуллина, двухполосное движение планируется запустить уже к утру следующего дня.

© Видео: МЧС РФ © Фото: mkhusnullin, Telegram

Вице-премьер России Марат Хуснуллин находится на Крымскому мосту для осмотра повреждений после утреннего взрыва. На месте происшествия также присутствуют глава Крыма Сергей Аксенов и заместитель министра обороны Тимур Иванов.

По словам Хуснуллина, уже запущено движение автомобилей по одной полосе, двухполосное планируется запустить к утру следующего дня.

«Проводим инструментальное обследование, определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы. Мы уже собрали металл, строителей, проектировщиков», - рассказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что для движения автомобилей сейчас никаких рисков нет, единовременно в режиме реверса пропускаются 50 автомобилей, рассматривается вопрос об увеличении этого количества до 100.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. По данным Telegram-канале Baza, за рулем фуры находился 51-летний Махир Юсубов, машина зарегистрирована на его племянника. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом, которые удалось оперативно потушить. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Хуснуллина.