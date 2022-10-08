Бомба на колесах: как подорванный грузовик мог оказаться на Крымском мосту

По данным НАК, этим утром на Крымском мосту был подорван грузовик, после чего возник пожар и частично обрушились два автомобильных пролета.

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Спецслужбы выясняют, каким образом предположительно заминированный грузовик, смог въехать на Крымским мост. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Дело в том, что на въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивает все транспортные средства», - заявил он в интервью RT.

С его слов чувствительная аппаратура комплексов способна «учуять» взрывчатые вещества даже через 60 суток после контакта. По мнению собеседника издания, в связи с произошедшим возникают вопросы к дежурной смене и работе оборудования.

По данным НАК, этим утром на Крымском мосту был подорван грузовик, что спровоцировало возгорание семи железнодорожных цистерн с топливом. Два автомобильных пролета моста частично обрушились, арка над сухопутной частью переправы уцелела.