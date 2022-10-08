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Предположительно, часть пролета Крымского моста для движения автомобилей рухнула

Ян Брацкий
07:47 08.10.2022
На подъездах к переправе для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева.
© Видео: myfeo_ru, ВКонтакте © Фото: myfeo_ru, ВКонтакте
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Огнем объят весь железнодорожный состав, а часть пролета моста для движения автомобилей могла рухнуть в воду. Очевидцы публикуют новые кадры с Крымского моста, где этим утром случился мощнейший пожар.

Как сообщили ранее в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога», пожар начался в 06:05. Локомотив с частью вагонов уже вывели на станцию Керчь. Сейчас на месте работают представители всех экстренных служб, выясняются обстоятельства случившегося.

На подъездах к Крымскому мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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