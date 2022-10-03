Отголоски Великой депрессии: как подрывы российских газопроводов угрожают западной экономике

По мнению экспертов, спад экономики из-за энергокризиса в Европе неизбежно скажется и на США.

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Служба внешней разведки России обладает косвенными данными, указывающими на причастность Запада ко взрывам на ветках «Северного потока». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое ЧП выгодно прежде всего США. В «Газпроме» тем временем заявили, что утечка топлива прекратилась.

Гладь Балтийского моря скрывает место недавних диверсий в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Бурлящие потоки газа из поврежденных «Северных потоков» больше не вырываются наружу.

«Давление в нитке А газопровода "Северный поток - 2" и обеих нитках газопровода "Северный поток - 1" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», - заявили в компании.

Пока на трубопроводах велись работы, западные политики делали вид, что ищут правду, попутно обвиняя Россию в подрывах. Но мотивы тех, кто был действительно заинтересован - на поверхности, считают в Кремле.

«Есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопровода получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене. Это первое. Эта страна хорошо известна - Соединенные Штаты Америки. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Тоже всем специалистам хорошо известны эти страны», - прокомментировал Дмитрий Песков.

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о недавних заявлениях госсекретаря США Энтони Блинкена об американских энергоинтересах в Европе и подчеркнула, что Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Выгоду от энергокризиса в Европе получают Штаты. И сами в этом признаются.

«Мы значительно увеличили наше производство, а также сделали доступным для Европы сжиженный природный газ. Теперь мы являемся ведущим поставщиком СПГ в Европу. Это потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии», - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Не исключает вклада в организацию диверсии на газопроводах со стороны Соединенных Штатов Америки, а вместе с ними и Великобритании, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Но продолжение антироссийской политики, по его словам, приведет к распаду НАТО.

«Уничтожение трубопровода явно произвела не Россия. Никто в это не верит. Кроме Польши никто не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем упорствовать в этом замысле, мы увидим распад НАТО», - сказал он.

Перед взрывами в районе «Северных потоков» был замечен корабль ВМС Швеции, пишут европейские СМИ. По данным журналистов, корабль находился на той локации, где позже зафиксировали три утечки. А сегодня шведская сторона сама заявила о вмешательстве в судьбу «Северных потоков», но с объявлением, что с помощью военных кораблей исследует повреждения в трубах.

Потерявшей доступ к дешевой энергии Европе британские журналисты предрекают деиндустриализацию. Но вслед за собой Европа утянет и США.

«Этот процесс удивительно похож на начало Великой депрессии. По мере того, как Европа проваливается в яму, ее торговля с США будет падать вместе с ней. Американская экономика, и без того слабая, скорее всего, тоже обвалится», - пишет издание The Spectator.

Таким образом все усилия против России могут обернуться непоправимыми для западной экономики последствиями.

«Надо делить на оперативные последствия и долгосрочные... США 50 лет боролась с поставками советского, российского газа, теперь перешли к финальной части истории. Они любыми путями, вплоть до терактов, принуждают европейцев отказаться от потребления российского газа... А Россия сохраняла готовность продолжать газовое сотрудничество с Европой», - пояснил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Премьер Греции заявил, замены российскому газу Евросоюзу не найти. Во всяком случае, быстро и в прежних объемах. К тому же предельные цены на импортируемый газ так и не установлены. Пока европолитики выгораживают своих партнеров по НАТО, обычные жители Европы продолжают отдавать немалые деньги за свет и отопление.