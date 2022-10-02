The Spectator: Европа может попасть в «экономическую черную дыру»

Британское издание пишет, что западная экономика может обрушиться, но есть страны, на экономику которых скорее эти процессы не повлияют.

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Европа может попасть в такую же экономическую «черную дыру», в которой оказалась в 1930-е годы. После аварий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» , как пишет британский журнал The Spectator, западные страны больше не могут импортировать российский газ, и это может привести к трудностям.

Автор статьи, макроэкономист Филип Пилкингтон, уверен, что Европа оказалась в ловушке. Цены на российский газ очень высоки, так что покупать его европейские страны не могут, производство собственных энергоносителей также будет недешевым, поэтому производители установят высокие цены, что сделает европейские ресурсы неконкурентоспособными.

Это приведет к тому, что потребители все равно будут покупать более дешевые энергоресурсы у других стран. Если Европа захочет сделать цены ниже, придется поднимать тарифы, и тогда упадет уровень жизни.

Пилкингтон напоминает, что, когда в 1929 году наступил крах американского фондового рынка, европейская, а затем и американская экономики рухнули. То же самое, по его мнению, может произойти и сегодня.

Также экономист отметил, что формирование конкурирующего экономического блока, каким является БРИКС, может спасти от будущего краха экономики ряд стран. БРИКС, по словам Пилкингтона, начали укреплять торговые и финансовые связи с началом конфликта на Украине, и теперь стараются максимально отделиться от Запада.

У них, подчеркнул автор статьи, есть шанс избежать депрессии, в то время как западное господство может прекратиться.

Ранее сообщалось о том, что давление в газопроводе «Северный поток - 2» стабилизировалось. Датская компания рассказала, что утечка газа прекратилась.